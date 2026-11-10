TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen EVOTEC SE-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 5,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,231 EVOTEC SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,42 EUR, da sich der Wert einer EVOTEC SE-Aktie am 09.11.2026 auf 3,14 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,58 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 561,90 Mio. Euro. Der EVOTEC SE-Börsengang fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at