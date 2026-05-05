TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die EVOTEC SE-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 17,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,884 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,45 EUR, da sich der Wert einer EVOTEC SE-Aktie am 04.05.2026 auf 5,35 EUR belief. Damit wäre die Investition 68,55 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich jüngst auf 930,56 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Damals wurde der erste Kurs eines EVOTEC SE-Anteils bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at