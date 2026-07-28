TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,98 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investierten, hätten nun 4,352 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14,90 EUR, da sich der Wert einer EVOTEC SE-Aktie am 27.07.2026 auf 3,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 85,10 Prozent.

EVOTEC SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 613,50 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at