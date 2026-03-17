EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Anlage
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17.03.2026 10:03:59
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,52 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in EVOTEC SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 338,753 EVOTEC SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 4,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 444,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,56 Prozent verringert.
Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich jüngst auf 757,76 Mio. Euro. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das EVOTEC SE-Papier bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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