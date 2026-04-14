TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,85 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,044 EVOTEC SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.04.2026 14,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 85,69 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von EVOTEC SE betrug jüngst 804,47 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Damals wurde der erste Kurs des EVOTEC SE-Papiers bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at