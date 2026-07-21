EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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EVOTEC SE-Investment im Blick 21.07.2026 10:04:12

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in EVOTEC SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 6,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 612,903 EVOTEC SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.07.2026 5 735,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,56 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 42,65 Prozent verkleinert.

Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 611,01 Mio. Euro. Das EVOTEC SE-IPO fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des EVOTEC SE-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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