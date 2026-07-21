EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Investment im Blick
|
21.07.2026 10:04:12
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 6,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 612,903 EVOTEC SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.07.2026 5 735,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,56 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 42,65 Prozent verkleinert.
Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 611,01 Mio. Euro. Das EVOTEC SE-IPO fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des EVOTEC SE-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
20.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Mittag (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
17.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|3,55
|0,28%