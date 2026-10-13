EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lohnender EVOTEC SE-Einstieg?
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13.10.2026 10:03:47
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet
Die EVOTEC SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 473,622 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 3 625,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,46 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,75 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE bezifferte sich zuletzt auf 491,57 Mio. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines EVOTEC SE-Anteils lag damals bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|EVOTEC Hold
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|EVOTEC Outperform
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|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,56
|0,55%