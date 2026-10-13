EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender EVOTEC SE-Einstieg? 13.10.2026 10:03:47

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die EVOTEC SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 473,622 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 3 625,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,46 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,75 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE bezifferte sich zuletzt auf 491,57 Mio. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines EVOTEC SE-Anteils lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

mehr Analysen
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 2,56 0,55% EVOTEC SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende höher. An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen