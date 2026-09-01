EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Profitable EVOTEC SE-Investition? 01.09.2026 10:03:56

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 236,742 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 768,47 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 31.08.2026 auf 3,25 EUR belief. Mit einer Performance von -92,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 594,57 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des EVOTEC SE-Papiers fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 3,22 -1,53% EVOTEC SE

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