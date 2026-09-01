EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Profitable EVOTEC SE-Investition?
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01.09.2026 10:03:56
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 236,742 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 768,47 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 31.08.2026 auf 3,25 EUR belief. Mit einer Performance von -92,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 594,57 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des EVOTEC SE-Papiers fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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31.08.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|06.05.26
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|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
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Aktien in diesem Artikel
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