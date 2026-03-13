freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Rentable freenet-Anlage? 13.03.2026 10:03:45

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen freenet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das freenet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die freenet-Aktie bei 23,44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in freenet-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,266 freenet-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.03.2026 115,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,18 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,96 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für freenet eine Börsenbewertung in Höhe von 3,21 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 wagte die freenet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines freenet-Anteils bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: freenet

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