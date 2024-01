TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in freenet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die freenet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die freenet-Anteile bei 22,49 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 4,446 freenet-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,18 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 11.01.2024 auf 25,68 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 114,18 EUR, was einer positiven Performance von 14,18 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2,84 Mrd. Euro. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der freenet-Aktie lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at