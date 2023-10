TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes freenet-Investment eingefahren

Vor Jahren in freenet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das freenet-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das freenet-Papier letztlich bei 18,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,464 freenet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 22,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,36 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 25,36 Prozent gleich.

Der Marktwert von freenet betrug jüngst 2,54 Mrd. Euro. Der freenet-Börsengang fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die freenet-Aktie bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at