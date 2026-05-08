TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem freenet-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,26 EUR. Bei einem freenet-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 380,807 freenet-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 26,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 258,95 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 2,59 Prozent.

Am Markt war freenet jüngst 3,15 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Damals wurde der erste Kurs des freenet-Papiers bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at