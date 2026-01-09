TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in freenet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die freenet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,584 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,56 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 105,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,95 Prozent zugenommen.

Der freenet-Wert an der Börse wurde auf 3,49 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Der erste festgestellte Kurs der freenet-Aktie lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at