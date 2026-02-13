TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in freenet-Aktien verdienen können.

Die freenet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,84 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 437,828 Anteilen. Die gehaltenen freenet-Aktien wären am 12.02.2026 14 562,17 EUR wert, da der Schlussstand 33,26 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,62 Prozent erhöht.

Der Marktwert von freenet betrug jüngst 3,87 Mrd. Euro. Die freenet-Aktie ging am 03.12.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des freenet-Papiers lag beim Börsengang bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at