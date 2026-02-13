freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Profitable freenet-Anlage?
|
13.02.2026 10:03:58
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen
Die freenet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,84 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 437,828 Anteilen. Die gehaltenen freenet-Aktien wären am 12.02.2026 14 562,17 EUR wert, da der Schlussstand 33,26 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,62 Prozent erhöht.
Der Marktwert von freenet betrug jüngst 3,87 Mrd. Euro. Die freenet-Aktie ging am 03.12.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des freenet-Papiers lag beim Börsengang bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu freenet AG
|
13.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.02.26