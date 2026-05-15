TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

freenet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen freenet-Anteile letztlich bei 21,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,589 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.05.2026 auf 25,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,56 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,56 Prozent.

Am Markt war freenet jüngst 3,14 Mrd. Euro wert. Am 03.12.1999 fand der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at