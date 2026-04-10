freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Rentable freenet-Anlage?
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10.04.2026 10:03:36
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 10.04.2023 wurde das freenet-Papier via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,48 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in freenet-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,850 freenet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des freenet-Papiers auf 27,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 111,93 EUR wert. Mit einer Performance von +11,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
freenet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,21 Mrd. Euro gelistet. Die freenet-Aktie ging am 03.12.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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