TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.04.2023 wurde das freenet-Papier via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,48 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in freenet-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,850 freenet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des freenet-Papiers auf 27,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 111,93 EUR wert. Mit einer Performance von +11,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

freenet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,21 Mrd. Euro gelistet. Die freenet-Aktie ging am 03.12.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at