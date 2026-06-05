TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das freenet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die freenet-Aktie an diesem Tag 23,02 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,344 freenet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.06.2026 auf 24,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,12 Prozent gesteigert.

freenet war somit zuletzt am Markt 2,90 Mrd. Euro wert. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des freenet-Papiers bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at