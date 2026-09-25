TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen freenet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die freenet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die freenet-Anteile bei 21,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,872 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 084,40 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 24.09.2026 auf 23,64 EUR belief. Mit einer Performance von +8,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

freenet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,76 Mrd. Euro gelistet. Das freenet-IPO fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des freenet-Papiers wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at