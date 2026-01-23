freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Lukratives freenet-Investment?
|
23.01.2026 10:04:02
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der freenet-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 573,394 freenet-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 972,48 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 22.01.2026 auf 29,60 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 69,72 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 3,39 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der freenet-Aktie belief sich damals auf 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
23.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in Habachtstellung: TecDAX bewegt sich am Nachmittag seitwärts (finanzen.at)
|
23.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.01.26
|Stabiler Handel: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs vom Donnerstag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26