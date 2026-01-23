freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Lukratives freenet-Investment? 23.01.2026 10:04:02

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in freenet gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der freenet-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 573,394 freenet-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 972,48 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 22.01.2026 auf 29,60 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 69,72 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 3,39 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der freenet-Aktie belief sich damals auf 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

