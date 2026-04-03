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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Rentabler freenet-Einstieg? 03.04.2026 10:03:38

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der freenet-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die freenet-Aktie an diesem Tag bei 35,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,806 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 75,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,76 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 3,12 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: freenet

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