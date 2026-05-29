freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Lukratives freenet-Investment?
|
29.05.2026 10:03:53
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der freenet-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,06 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 344,116 freenet-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 747,42 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 28.05.2026 auf 25,42 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 12,53 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der freenet-Aktie belief sich damals auf 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
29.05.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
29.05.26