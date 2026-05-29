freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Lukratives freenet-Investment? 29.05.2026 10:03:53

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in freenet gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der freenet-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,06 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 344,116 freenet-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 747,42 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 28.05.2026 auf 25,42 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 12,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der freenet-Aktie belief sich damals auf 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

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