TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen freenet-Investment verloren

Bei einem frühen Investment in freenet-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem freenet-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,36 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 447,227 freenet-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2023 gerechnet (21,46 EUR), wäre die Investition nun 9 597,50 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 4,03 Prozent.

freenet wurde am Markt mit 2,37 Mrd. Euro bewertet. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die freenet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at