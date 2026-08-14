freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Lukrative freenet-Investition?
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14.08.2026 10:03:41
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit freenet-Anteilen statt. Der Schlusskurs der freenet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,117 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 23,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 911,76 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 8,82 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,75 Mrd. Euro. freenet-Anteile wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die freenet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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