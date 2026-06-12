freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|freenet-Investmentbeispiel
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12.06.2026 10:03:55
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit freenet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die freenet-Aktie 22,64 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 44,170 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 25,86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 142,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,22 Prozent vermehrt.
Alle freenet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,04 Mrd. Euro. Der freenet-Börsengang fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des freenet-Papiers bei 68,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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