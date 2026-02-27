TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit freenet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,77 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 36,010 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen freenet-Aktien wären am 26.02.2026 947,07 EUR wert, da der Schlussstand 26,30 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,29 Prozent.

Insgesamt war freenet zuletzt 3,60 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der freenet-Papiere an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Ihren ersten Handelstag begann die freenet-Aktie bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at