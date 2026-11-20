Anleger, die vor Jahren in freenet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem freenet-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die freenet-Anteile bei 25,08 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,987 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 23,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,45 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 4,55 Prozent verkleinert.

freenet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,84 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Ein freenet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at