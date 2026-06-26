freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|freenet-Investition im Blick
|
26.06.2026 10:03:50
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem freenet-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren freenet-Anteile an diesem Tag 27,22 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die freenet-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,674 freenet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 24,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,68 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 88,68 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,32 Prozent.
Der freenet-Wert an der Börse wurde auf 2,80 Mrd. Euro beziffert. Am 03.12.1999 wurden freenet-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der freenet-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
26.06.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
26.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
26.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
26.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|23,82
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.