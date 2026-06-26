TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem freenet-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren freenet-Anteile an diesem Tag 27,22 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die freenet-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,674 freenet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 24,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,68 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 88,68 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,32 Prozent.

Der freenet-Wert an der Börse wurde auf 2,80 Mrd. Euro beziffert. Am 03.12.1999 wurden freenet-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der freenet-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at