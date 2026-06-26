freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
freenet-Investition im Blick 26.06.2026 10:03:50

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem freenet-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren freenet-Anteile an diesem Tag 27,22 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die freenet-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,674 freenet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 24,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,68 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 88,68 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,32 Prozent.

Der freenet-Wert an der Börse wurde auf 2,80 Mrd. Euro beziffert. Am 03.12.1999 wurden freenet-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der freenet-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
25.06.26 freenet Neutral UBS AG
23.06.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
21.05.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 freenet Sell UBS AG
18.05.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

freenet AG 23,82 -1,33% freenet AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen