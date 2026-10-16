TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die freenet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen freenet-Anteile an diesem Tag bei 26,90 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 37,175 freenet-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 845,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,74 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,46 Prozent.

Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 2,60 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Anteile an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Den ersten Handelstag begann der freenet-Anteilsschein bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at