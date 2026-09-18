freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Investmentbeispiel
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18.09.2026 10:04:01
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der freenet-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die freenet-Anteile bei 27,56 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die freenet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,628 freenet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des freenet-Papiers auf 25,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,07 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 8,93 Prozent vermindert.
freenet wurde am Markt mit 2,92 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Ein freenet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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