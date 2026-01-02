freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Profitables freenet-Investment?
|
02.01.2026 10:03:35
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht
Am 02.01.2016 wurden freenet-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren freenet-Anteile 31,32 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, hätte er nun 319,336 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 29,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 369,31 EUR wert. Mit einer Performance von -6,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
freenet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,46 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Ein freenet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
09:24
|freenet schließt Aktienrückkaufprogramm ab - Aktie höher (Dow Jones)
|
30.12.25
|EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.12.25