TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

Am 02.01.2016 wurden freenet-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren freenet-Anteile 31,32 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, hätte er nun 319,336 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 29,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 369,31 EUR wert. Mit einer Performance von -6,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

freenet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,46 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Ein freenet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at