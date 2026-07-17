TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit freenet-Anteilen statt. Der Schlusskurs der freenet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,11 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,983 freenet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,28 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 16.07.2026 auf 23,92 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,72 Prozent verringert.

Alle freenet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,79 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 wagte die freenet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at