freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Profitable freenet-Anlage?
|
03.07.2026 10:04:07
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das freenet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,26 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,992 freenet-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 22,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 987,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,20 Prozent verringert.
freenet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,62 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 fand der erste Handelstag des freenet-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der freenet-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
17:58
|TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel TecDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
11:16
|EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
11:16
|EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)