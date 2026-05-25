TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet HENSOLDT Aktionären eine Freude

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Wert HENSOLDT am 22.05.2026 eine Dividende in Höhe von 0,55 EUR beschlossen. Damit wurde die HENSOLDT-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 10,00 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 58,00 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 26,09 Prozent.

HENSOLDT-Auszahlungsrendite

Der HENSOLDT-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 89,04 EUR. Heute wird der HENSOLDT-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der HENSOLDT-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 0,75 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,45 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der HENSOLDT-Kurs via XETRA 8,72 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 9,63 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von HENSOLDT

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,69 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,77 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel HENSOLDT

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens HENSOLDT beläuft sich aktuell auf 10,284 Mrd. EUR. HENSOLDT weist aktuell ein KGV von 95,67 auf. 2025 setzte HENSOLDT 2,455 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 0,77 EUR.

Redaktion finanzen.at