Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HENSOLDT-Aktien gewesen.

Die HENSOLDT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HENSOLDT-Aktie investiert, befänden sich nun 7,704 HENSOLDT-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers auf 79,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 611,56 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +511,56 Prozent.

Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,92 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das HENSOLDT-Papier bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at