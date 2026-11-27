HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Frühes Investment
|
27.11.2026 10:03:44
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die HENSOLDT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HENSOLDT-Aktie investiert, befänden sich nun 7,704 HENSOLDT-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers auf 79,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 611,56 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +511,56 Prozent.
Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,92 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das HENSOLDT-Papier bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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