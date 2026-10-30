HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Profitabler HENSOLDT-Einstieg? 30.10.2026 10:03:36

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HENSOLDT-Aktien gewesen.

Die HENSOLDT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13,98 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hat, hat nun 715,308 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 62 660,94 EUR, da sich der Wert einer HENSOLDT-Aktie am 29.10.2026 auf 87,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 526,61 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 10,12 Mrd. Euro. HENSOLDT-Papiere wurden am 23.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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