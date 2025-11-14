HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

Performance im Blick 14.11.2025 10:03:43

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

HENSOLDT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,50 EUR wert. Bei einem HENSOLDT-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,851 HENSOLDT-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 511,94 EUR, da sich der Wert einer HENSOLDT-Aktie am 13.11.2025 auf 84,15 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 151,19 Prozent.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 9,56 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der HENSOLDT-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

