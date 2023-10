TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das HENSOLDT-Papier bei 10,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das HENSOLDT-Papier investiert hätte, hätte er nun 98,522 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2023 gerechnet (28,12 EUR), wäre die Investition nun 2 770,44 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,04 Prozent angezogen.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,92 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at