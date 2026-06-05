HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Profitable HENSOLDT-Investition? 05.06.2026 10:03:53

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HENSOLDT-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,22 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 342,231 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 974,67 EUR, da sich der Wert einer HENSOLDT-Aktie am 04.06.2026 auf 78,82 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 169,75 Prozent gesteigert.

HENSOLDT war somit zuletzt am Markt 9,16 Mrd. Euro wert. Am 23.09.2020 wurden HENSOLDT-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines HENSOLDT-Anteils lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
01.06.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 78,66 0,00% HENSOLDT

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