HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Lukrative HENSOLDT-Investition?
|
03.07.2026 10:04:07
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingebracht
Das HENSOLDT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,24 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,307 HENSOLDT-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 76,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 254,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154,50 Prozent vermehrt.
HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,19 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
17:58
|TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10:04
|TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)