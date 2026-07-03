TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das HENSOLDT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,24 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,307 HENSOLDT-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 76,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 254,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154,50 Prozent vermehrt.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,19 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at