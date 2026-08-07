TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HENSOLDT-Aktie bei 14,38 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 695,410 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 90,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62 837,27 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 528,37 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 10,10 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Papiers belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at