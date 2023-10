TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HENSOLDT gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HENSOLDT-Anteile an diesem Tag 23,10 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,329 HENSOLDT-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2023 118,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,48 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,96 Prozent.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 3,07 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at