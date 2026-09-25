HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Rentables HENSOLDT-Investment? 25.09.2026 10:03:40

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HENSOLDT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HENSOLDT-Papier bei 27,66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,615 HENSOLDT-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 274,77 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 24.09.2026 auf 76,00 EUR belief. Mit einer Performance von +174,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,16 Mrd. Euro. Am 23.09.2020 fand der erste Handelstag des HENSOLDT-Papiers an der Börse XETRA statt. Ein HENSOLDT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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