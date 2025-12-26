HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Frühe Investition
|
26.12.2025 10:03:34
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HENSOLDT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem HENSOLDT-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HENSOLDT-Papier bei 13,78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72,569 HENSOLDT-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 312,05 EUR, da sich der Wert einer HENSOLDT-Aktie am 23.12.2025 auf 73,20 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 431,20 Prozent angewachsen.
Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,45 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Die HENSOLDT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
