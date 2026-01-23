TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HENSOLDT von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden HENSOLDT-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,46 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investierten, hätten nun 64,683 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (83,60 EUR), wäre die Investition nun 5 407,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 440,75 Prozent erhöht.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,05 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der HENSOLDT-Aktie fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der HENSOLDT-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at