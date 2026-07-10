HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Profitable HENSOLDT-Anlage?
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10.07.2026 10:04:08
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HENSOLDT von vor 5 Jahren abgeworfen
Die HENSOLDT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,22 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HENSOLDT-Aktie investiert, befänden sich nun 70,323 HENSOLDT-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HENSOLDT-Papiere wären am 09.07.2026 5 219,41 EUR wert, da der Schlussstand 74,22 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 421,94 Prozent.
HENSOLDT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,09 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Aktie fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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