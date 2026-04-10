HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Profitables HENSOLDT-Investment? 10.04.2026 10:03:36

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HENSOLDT-Aktien gewesen.

Das HENSOLDT-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HENSOLDT-Anteile bei 34,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,941 HENSOLDT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 239,76 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 09.04.2026 auf 81,52 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 139,76 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,57 Mrd. Euro. Am 23.09.2020 wurden HENSOLDT-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07.04.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.03.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
