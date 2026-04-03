HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|HENSOLDT-Performance
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03.04.2026 10:03:38
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen HENSOLDT-Anteile an diesem Tag bei 62,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 159,872 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 325,34 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 02.04.2026 auf 83,35 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 33,25 Prozent gleich.
HENSOLDT wurde am Markt mit 9,63 Mrd. Euro bewertet. Die HENSOLDT-Aktie ging am 23.09.2020 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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