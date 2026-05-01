TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HENSOLDT-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der HENSOLDT-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,466 HENSOLDT-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 77,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,08 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 13,08 Prozent.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,69 Mrd. Euro. HENSOLDT-Papiere wurden am 23.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die HENSOLDT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at