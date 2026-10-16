HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HENSOLDT-Investment im Blick 16.10.2026 10:03:30

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit HENSOLDT-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 98,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,015 HENSOLDT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,14 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 15.10.2026 auf 82,92 EUR belief. Mit einer Performance von -15,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für HENSOLDT eine Börsenbewertung in Höhe von 9,33 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der HENSOLDT-Aktie fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

mehr Analysen
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 87,76 5,86% HENSOLDT

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:41 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen