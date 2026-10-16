HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|HENSOLDT-Investment im Blick
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16.10.2026 10:03:30
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit HENSOLDT-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 98,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,015 HENSOLDT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,14 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 15.10.2026 auf 82,92 EUR belief. Mit einer Performance von -15,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für HENSOLDT eine Börsenbewertung in Höhe von 9,33 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der HENSOLDT-Aktie fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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