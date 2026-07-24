HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Frühes Investment 24.07.2026 10:03:37

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte eine HENSOLDT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in HENSOLDT gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HENSOLDT-Aktie bei 96,95 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hat, hat nun 1,031 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,61 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 23.07.2026 auf 79,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,39 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für HENSOLDT eine Börsenbewertung in Höhe von 8,93 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HENSOLDT-Anteils fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der HENSOLDT-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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