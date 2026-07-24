HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Frühes Investment
|
24.07.2026 10:03:37
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte eine HENSOLDT-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HENSOLDT-Aktie bei 96,95 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hat, hat nun 1,031 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,61 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 23.07.2026 auf 79,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,39 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für HENSOLDT eine Börsenbewertung in Höhe von 8,93 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HENSOLDT-Anteils fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der HENSOLDT-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
24.07.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
24.07.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte eine HENSOLDT-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|Pistorius: Sind bei Drohnen in Europa vorne (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)